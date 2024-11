Na D2 pri hraniciach s Českom sa zrazili dve osobné autá s nákladným

Bratislava 24. novembra (TASR) - Na diaľnici D2 pri hraničnom priechode v smere z Českej republiky do Bratislavy sa zrazili dve autá a kamión. Jedna osoba pri nehode utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz vrtuľníkom do nemocnice. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



"Bratislavskí dopravní policajti aktuálne dokumentujú okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo na diaľnici D2 v bezprostrednej blízkosti hraničného priechodu (v úseku 0,3 kilometra diaľnice D2), v smere z Českej republiky do Bratislavy," ozrejmil. Premávka je v danom úseku aktuálne vedená v jednom jazdnom pruhu. Polícia vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť.



Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke nákladného motorového vozidla a dvoch osobných motorových vozidiel. "V dôsledku zrážky zišlo jedno z osobných motorových vozidiel mimo vozovky, kde došlo k jeho prevráteniu na strechu," dodal Szeiff. Prítomnosť alkoholu v dychu účastníkov nehody zistená nebola.