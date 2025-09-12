< sekcia Regióny
Na D2 pri križovatke Lamač bude pre demontáž značenia obmedzenie
Zároveň apelujú na vodičov, aby zvýšili obozretnosť na tomto úseku, rešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť a všetky dopravné predpisy.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 v sobotu (13. 9.) prebehne od 8.00 h demontáž dočasných dopravných značení pri križovatke Lamač v smere na Českú republiku. Po dokončení, krátko pred obedom, sa práce presunú na opačnú stranu diaľnice, v smere na Bratislavu. Približne hodinu bude uzavretý jeden jazdný pruh vždy na tej strane diaľnice, na ktorej budú práce prebiehať. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Postupujúce práce na projekte modernizácie D2 a výstavby protihlukových stien pri bratislavskom Lamači si vyžiadajú krátke lokálne obmedzenia na približne 300-metrovom úseku pri križovatke Lamač (Diamant),“ spresnili diaľničiari s tým, že práce sú nastavené tak, aby nebolo potrebné uzatvárať celú diaľnicu.
