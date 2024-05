Na D2 pri Pečnianskom lese treba cez víkend rátať s obmedzením

Bratislava 23. mája (TASR) - Na diaľnici D2 treba od piatka (24. 5.) večera do pondelka (27. 5.) rána rátať s obmedzením. Pre opravu bude neprejazdný ľavý jazdný pruh v kilometri 64,200 až 63,450 v pripájacích pruhoch z diaľnice D1 pri Pečnianskom lese v smere do Brna. TASR o tom informovali z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Doprava na diaľnici D2 bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu. Na vetve križovatky bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu vetvy," priblížili.



NDS na vodičov apelovala, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rýchlostné limity. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim," uzavrela.