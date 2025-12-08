< sekcia Regióny
Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny
Polícia vyzýva vodičov, aby v tomto zimnom období jazdili so zvýšenou opatrnosťou, prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste a venovali sa naplno vedeniu vozidla.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny. Pri nehode sa zranil 27-ročný vodič. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Diaľniční policajti z Malaciek dnes v skorých ranných dokumentovali dopravnú nehodou, ktorá sa stala v čase okolo 4.30 h na diaľnici D2 na 57. kilometri v smere z Bratislavy do Malaciek za tunelom Sitina,“ uviedla polícia. Podotkla, že príčiny nehody doposiaľ nie sú známe. Ako priblížila, zranený vodič bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.
