Na D2 sa vodiči zdržia minimálne 30 minút

Bratislava 1. júla (TASR) - Na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy sa vodiči zdržia minimálne 30 minút. Pre práce na ceste je tam prejazdný iba jeden jazdný pruh. Upozorňuje na to Stella centrum. Bratislavskí dopravní policajti udelili v stredu na diaľnici viacero pokút.



Policajti kontrolujú diaľnicu D2 každý deň. Okrem usmerňovania premávky sa zameriavajú aj na predchádzanie nákladných vozidiel. Dôvodom je, že ich nedisciplinovanosťou sa vytvárajú kolóny pre osobnú dopravu. Počas stredy riešili viacero priestupkov. Dvadsiatim piatim vodičom udelili viacero pokút v rozmedzí od 100 do 150 eur.



„Chceme vyzvať vodičov kamiónov, aby dodržiavali platné pravidlá a svojou jazdou nevytvárali prekážky iným účastníkom cestnej premávky," uviedla polícia.