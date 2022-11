Na D2 smerom do ČR narazilo do odstaveného vozidla nákladné auto

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na diaľnici D2 smerom do Českej republiky v utorok večer do odstaveného vozidla narazilo nákladné auto, ktorého vodič bol pod vplyvom alkoholu. K zraneniu osôb nedošlo. Premávku na mieste usmerňuje dopravná polícia. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Nehoda sa stala na 27. kilometri, políciu o nej informovali krátko po 18.30 h. "Podľa doterajších informácií do osobného motorového vozidla, ktoré bolo na diaľnici odstavené z dôvodu jeho zrážky s lesnou zverou, narazilo zozadu nákladné motorové vozidlo. K zraneniu osôb v súvislosti s tou nehodou nedošlo," uviedol Szeiff. Vodičovi nákladného motorového vozidla polícia namerala 0,87 miligramu na liter alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje 1,81 promile.



Dopravní policajti aktuálne na mieste usmerňujú premávku a vykonávajú potrebné úkony súvisiace s dokumentovaním okolností tejto dopravnej nehody. "Vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť," doplnil hovorca.