Na D2 smerom do Malaciek došlo k nehode auta a dodávky

Bratislava 14. januára (TASR) - Na diaľnici D2 smer Malacky, zjazd Lozorno-Zohor došlo v utorok dopoludnia k dopravnej nehode dodávky a osobného auta. Na miesto boli privolaní aj záchranári. Podľa prvotných informácií mali všetci zúčastnení vystúpiť z vozidiel. TASR o tom informovala Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



"OS ZZS SR v utorok krátko po 10.00 h vyslalo na diaľnicu D2 smer Malacky, zjazd Lozorno-Zohor ambulanciu záchrannej zdravotnej služby k dopravnej nehode prevrátenej dodávky, do ktorej narazilo osobné auto. Podľa prvotných informácií všetci vystúpili. Bližšie informácie budú známe až po ukončení zásahu," uviedla Capáková.







Nehodou sa zaoberajú aj diaľniční policajti z Malaciek. "Aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dokumentovaním dopravnej nehody. (...) Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania," ozrejmila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová. Upozornila, že pravý jazdný pruh diaľnice v danom úseku je momentálne neprejazdný. "Preto prosíme vodičov, aby sa riadili pokynmi polície a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy," dodala.



Zelená vlna STVR zároveň upozornila na nehodu na bratislavskej diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom na Most Lanfranconi, kde sa zrazili dve autá. V dôsledku toho sa vodiči zdržia asi 15 minút.