Ďalšia nehoda na D2: Kamión skončil prevrátený mimo cesty

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia žiada vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.

Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Stupavy došlo v utorok popoludní k ďalej dopravnej nehode. Zrazili sa tam dva kamióny, pričom jeden z nich sa následne prevrátil. Diaľnica je prejazdná v ľavom jazdnom pruhu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

