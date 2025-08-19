< sekcia Regióny
Ďalšia nehoda na D2: Kamión skončil prevrátený mimo cesty
Polícia žiada vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Stupavy došlo v utorok popoludní k ďalej dopravnej nehode. Zrazili sa tam dva kamióny, pričom jeden z nich sa následne prevrátil. Diaľnica je prejazdná v ľavom jazdnom pruhu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
