ZVÝŠTE OPATRNOSŤ: Na D2 horí kamión

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Neprejazdný je pravý jazdný pruh.

Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Na diaľnici D2 na 36. kilometri v smere do Bratislavy horí kamión, neprejazdný je v danom úseku pravý jazdný pruh. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Priblížila, že aktuálne na mieste vykonávajú potrebné úkony dopravní policajti spolu s hasičmi. „Vodičov žiadame o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov,“ doplnila.


