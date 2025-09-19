< sekcia Regióny
ZVÝŠTE OPATRNOSŤ: Na D2 horí kamión
Neprejazdný je pravý jazdný pruh.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. septembra (TASR) - Na diaľnici D2 na 36. kilometri v smere do Bratislavy horí kamión, neprejazdný je v danom úseku pravý jazdný pruh. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Priblížila, že aktuálne na mieste vykonávajú potrebné úkony dopravní policajti spolu s hasičmi. „Vodičov žiadame o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov,“ doplnila.
