Na D2 v smere do Bratislavy treba rátať budúci týždeň s obmedzením

Bratislava 2. júna (TASR) - Motoristi musia na budúci týždeň rátať s dopravným obmedzením na diaľnici D2. Tá bude v úseku od 38,480 do 40,550 kilometra pre opravu vozovky v pravom jazdnom páse v smere do Bratislavy uzatvorená. Obmedzenie potrvá od pondelka (5. 6.) 13.00 h do stredy (7. 6.) 20.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Dôvodom je oprava vozovky, práce budú v nepretržitom režime," ozrejmila. Doprava bude podľa jej slov vedená vždy vo voľnom jazdnom páse.



NDS zároveň apeluje na motoristov, aby dbali na bezpečnosť jej pracovníkov. "Aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne," dodala.