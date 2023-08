Na D2 v smere z Bratislavy do Rakúska treba rátať s obmedzeniami

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na diaľnici D2 v smere od Bratislavy do Rakúska treba od piatka (18. 8.) večera rátať s obmedzením. Dôvodom sú plánované práce na vozovke. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Obmedzenie potrvá od piatka 20.00 h do pondelka (21. 8.) 6.00 h a od piatka (25. 8.) 20.00 do stredy (30. 8.) 6.00 h. "Práce budú vykonávané v etapách po jazdných pruhoch. Doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu," dodali policajti.