Na D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili štyri autá

Bratislava 20. júna (TASR) - Na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa v utorok popoludní zrazili štyri autá. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Autá sa zrazili v ľavom pruhu. Premávka sa v tomto úseku spomaľuje.



Hromadná nehoda šiestich áut sa ešte predtým stala na moste Lanfranconi smerom do Lamača, blokovaný je ľavý pruh. Zelená vlna RTVS uvádza, že vodiči sa smerom z Maďarska zdržia hodinu a smerom z Prístavného mosta minimálne 30 minút.



V hlavnom meste na Moste SNP smerom do centra sa tvoria kolóny. Vodiči sa zdržia približne 20 minút.