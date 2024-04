Vodiči, pozor: Na D2 smerom na Most Lanfranconi sa zrazili dve autá

Bratislava 19. apríla (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Most Lanfranconi do Petržalky sa v ľavom jazdnom pruhu zrazili dve autá, tvoria sa tam kolóny. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Mlynskej doliny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



S kolónou treba počítať aj na bratislavskej D1 na úseku z Petržalky po Prístavom moste smerom k nákupnému centru na Ivanskej ceste. Vodiči sa tam zdržia zhruba desať minút. S približne 15-minútovým zdržaním treba počítať aj na Račianskej ulici smerom z centra mesta.