Na ďalšiu obnovu kaštieľa chce Jelšava získať 1,7 milióna eur

Jelšava 10. septembra (TASR) - Mesto Jelšava v okrese Revúca bude chcieť na ďalšiu obnovu historického kaštieľa Coburgovcov získať z externých zdrojov približne 1,7 milióna eur. V rámci rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky chce pokračovať obnovou barokového krídla. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



Samospráva chce na ďalšiu obnovu coburgovského kaštieľa získať financie z európskych fondov, pripravený projekt v auguste posudzovala aj Rada partnerstva Banskobystrického samosprávneho kraja. "Rada rozhodla o tom, že tento zámer je z ich strany podporený a zaradí sa medzi integrované územné investície v kraji ako prioritný projekt," priblížil Kolesár.



V rámci ďalšej obnovy kaštieľa sa chce mesto zamerať na jeho barokové krídlo, ktoré sa nachádza pri tunajšom námestí a ktorého súčasťou je aj hlavná vstupná brána. Súčasťou projektu, ktorého rozpočet dosahuje približne 1,7 milióna eur, je oprava strechy či rekonštrukcia fasády, okien a dverí. "Počítame aj s obnovou deviatich miestností na prízemí v barokovej časti. Mali by rôzne využitie, od čitárne až po správcovskú miestnosť a podobne," dodal primátor s tým, že kaštieľ, ktorý sa mesto snaží čoraz viac sprístupniť verejnosti, by už potreboval aj stáleho správcu.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Záchranné práce v kaštieli mesto prostredníctvom rôznych dotácií realizuje od roku 2015. V prvej polovici tohto roka samospráva ukončila projekt obnovy severozápadného krídla, na ktorý získala z takzvaných nórskych fondov takmer milión eur. V priestoroch kaštieľa tak pribudla kaviareň či seminárna miestnosť.