Na daniach a poplatkoch vybral Veľký Krtíš vlani 1.558.941 eur
Vo Veľkom Krtíši pre tento rok nezvýšili poplatok za odpad ani miestne dane.
Autor TASR
Veľký Krtíš 17. marca (TASR) - Na miestnych daniach a poplatkoch za stavebný a komunálny odpad vybralo mesto Veľký Krtíš za minulý rok 1.558.941 eur. Je to sto percent z celkového predpisu daní a poplatkov. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Dodal, že najväčší podiel (51 %) na týchto príjmoch majú dane z nehnuteľností vo výške 795.311 eur. Nasleduje poplatok za komunálny odpad vo výške 577.800, čo je 37 percent z celkovej sumy za minulý rok. „V roku 2025 sa uhradili ľudia o desať percent viac miestnych daní a poplatkov, ako v roku 2024,“ objasnil s tým, že nedoplatky za minulé roky boli vo výške 92.630 eur.
Vo Veľkom Krtíši pre tento rok nezvýšili poplatok za odpad ani miestne dane. Balko doplnil, že súčasná sadzba za komunálny odpad na tento rok je v sume 44 eur za fyzickú osobu. „Právnické osoby sú zapojené do množstvového zberu, kde si volia veľkosť a počet nádob, ako aj frekvenciu vývozu,“ zhrnul. Podľa neho sadzba pre právnické osoby je 0,034 eura za jeden liter odpadov.
Mesto Veľký Krtíš plánuje tento rok hospodáriť so sumou viac ako 17 miliónov eur. Mesto chce v roku 2026 pokračovať v plánovaných investíciách. „Najväčší problém predstavuje niekoľko rokov nepredvídateľná politika, ktorá má dosah na financovanie samospráv. Je takmer nemožné realisticky plánovať rozpočty na viac rokov dopredu,“ konštatoval prednosta.
Dodal, že najväčší podiel (51 %) na týchto príjmoch majú dane z nehnuteľností vo výške 795.311 eur. Nasleduje poplatok za komunálny odpad vo výške 577.800, čo je 37 percent z celkovej sumy za minulý rok. „V roku 2025 sa uhradili ľudia o desať percent viac miestnych daní a poplatkov, ako v roku 2024,“ objasnil s tým, že nedoplatky za minulé roky boli vo výške 92.630 eur.
Vo Veľkom Krtíši pre tento rok nezvýšili poplatok za odpad ani miestne dane. Balko doplnil, že súčasná sadzba za komunálny odpad na tento rok je v sume 44 eur za fyzickú osobu. „Právnické osoby sú zapojené do množstvového zberu, kde si volia veľkosť a počet nádob, ako aj frekvenciu vývozu,“ zhrnul. Podľa neho sadzba pre právnické osoby je 0,034 eura za jeden liter odpadov.
Mesto Veľký Krtíš plánuje tento rok hospodáriť so sumou viac ako 17 miliónov eur. Mesto chce v roku 2026 pokračovať v plánovaných investíciách. „Najväčší problém predstavuje niekoľko rokov nepredvídateľná politika, ktorá má dosah na financovanie samospráv. Je takmer nemožné realisticky plánovať rozpočty na viac rokov dopredu,“ konštatoval prednosta.