Na daňové priznanie za nehnuteľnosť má Bratislava intuitívny formulár
Mesto posiela rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti štandardne v priebehu mája a júna.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Obyvatelia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, môžu aj v tomto roku využiť intuitívny formulár na webe magistrátu. Oznámil to hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Pripomenul, že daňové priznanie musia do 31. januára podať tí, ktorí v roku 2025 kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali či dostali do daru, alebo skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. V prípade zdedenia alebo vydraženia nehnuteľnosti sa priznanie k dani podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorým je právoplatnosť osvedčenia o dedičstve resp. vydraženie nehnuteľnosti.
„Intuitívny formulár poskytuje jednoduchú formu vyplnenia daňového priznania. Inštrukcie vo formulári navigujú daňovníka, aké údaje je potrebné vyplniť do jednotlivých polí. Súčasťou sú aj pomocné kalkulačky pre automatické výpočty číselných údajov,“ uviedol Bubla. Dodal, že formulár je po vyplnení možné stiahnuť v podobe štandardného daňového priznania a odovzdať ho poštou alebo osobne, prípadne ho priamo elektronicky aj podať.
Daňové priznanie možno podať tiež osobne v podateľni na bratislavskom magistráte alebo budove Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke. Mesto posiela rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti štandardne v priebehu mája a júna.
