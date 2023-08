Na Dargove vzdali úctu hrdinom padlým počas SNP

Košice 29. augusta (TASR) - Predstavitelia štátnej a verejnej správy, miestnej samosprávy aj občianskych združení si v utorok pri Pamätníku oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku pripomenuli 79. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Je to jedno z kľúčových miest v Košickom kraji, kde počas druhej svetovej vojny prebiehali ťažké boje o oslobodenie východného Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.



"Bitka o Dargovský priesmyk patrí dĺžkou, intenzitou a počtom obetí medzi najväčšie na území bývalého Československa. Odohrala sa tu jedna z najťažších vojenských operácií na Slovensku. Ťažko dostupné miesto Dargovského priesmyku, ktoré poznali iba domáci, vyprovokovalo pred 79 rokmi hrdých, neoblomných a obetavých východniarov, aby vyjadrili jasný, ozbrojený odpor voči fašistickým okupantom," povedal pri príležitosti pietnej spomienky predseda KSK Rastislav Trnka.



Slováci sa podľa jeho slov postavili voči fašistickým okupantom a bojovali za slobodu. "Hrdinovia SNP obetovali to najcennejšie, čo človek má, a to svoj život. Udalosti z posledných mesiacov a rokov nám však dávajú jasne najavo, že sloboda a demokracia sa nestačí jednorazovo vybojovať. Strážme si tento dar, nie je samozrejmosť," dodal Trnka.



Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnil aj Ukrajinský národný amatérsky zbor Karpaty z Košíc, ktorý vo svojom vystúpení poďakoval Slovákom za ich pomoc Ukrajine a vyslovil tiež modlitbu za nevinné obete vojnového konfliktu, ktorý prebieha za našou východnou hranicou. Súčasťou programu bol i prelet historických lietadiel v réžii Aeroklubu Košice.



"Počas dňa bola verejnosti prístupná aj Sieň bojovej slávy, v ktorej si mohli pozrieť predmety z druhej svetovej vojny. Okrem toho tu prebiehalo premietanie krátkych dokumentárnych filmov a komentovaná prehliadka siene tematicky zameraná na boje o Dargovský priesmyk, oslobodenie Košíc a východného Slovenska," priblížila Terezková.



KSK a Kultúrne centrum Abova pripravili aj program pre najmenších v podobe vystúpenia nezávislého divadla Haliganda a predstavil sa aj Bubonz s bubnovou šou. Súčasťou programu boli tiež prezentácie Klubu vojenskej histórie Svoboda s aktivitami pre deti a dospelých.