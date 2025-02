Na dekarbonizáciu výroby tehál v Boleráze pôjde 7 miliónov eur

Boleráz 13. februára (TASR) - Spoločnosť Wienerberger plánuje vo svojom výrobnom závode v Boleráze (okres Trnava) realizovať projekt čiastočnej dekarbonizácie výroby pálených tehál. Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov o vyše 37 percent. Spoločnosť môže počítať s prostriedkami z plánu obnovy do výšky 7,07 milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



V súčasnosti závod produkuje ročne priemerne vyše 17.214 ton emisií CO2. Po realizovaní navrhovaných dekarbonizačných úprav je predpoklad, že sa ročná produkcia CO2 zníži na hodnotu 10.785 ton.



Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 7,89 milióna eur. "Prijímateľ vyhlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania projektu vo výške sumy 817.000 eur, čo predstavuje 10,3 percenta z celkových oprávnených výdavkov," uvádza sa v zmluve. Financovanie projektu z prostriedkov plánu obnovy sa bude realizovať systémom refundácie. Ukončenie vecnej realizácie projektu je plánované najneskôr do 31. marca 2026.



"Projekt prináša nový koncept výrobnej technológie, ktorej cieľom je výrazná redukcia až eliminácia odvodu tepla z pece do sušiarne v podobe teplého vzduchu, pričom po zredukovaní prepojenia pece a sušiarne je následne možné celý energetický tok tepla z chladiacej zóny pece presmerovať do vypaľovacej zóny pece," uvádza sa v stručnom popise projektu.



Výmena pecných vozov za výrazne odľahčené alternatívy by mala znížiť energetickú náročnosť procesov v tunelovej peci. "Ďalším výrazne pozitívnym príspevkom prevádzky pre obehové hospodárstvo je využitie papierenských kalov, ktoré je možné v procese výroby pálenej keramickej tehly znovu efektívne využívať," uvádza sa ďalej v popise projektu. Nový koncept sušenia bude spočívať v elektrifikácii finálnej fázy vysokoteplotného dosušenia a inštalácii generátora horúceho vzduchu na biomasu.