Na deň detí bude v Bratislave bezplatne premávať Cabriobus

Bratislava 30. mája (TASR) - Počas štvrtkového (1. 6.) Medzinárodného dňa detí bude v Bratislave bezplatne premávať Cabriobus. Bude jazdiť na linke 43 v úseku Červený most – Lesopark. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.



"Autobus bez strechy bude premávať v 30-minútových intervaloch medzi 13.51 a 18.51 h na linke 43 v úseku Červený most - Lesopark," ozrejmil Chlebovec. Podotkol, že vzhľadom na očakávaný zvýšený záujem o cestovanie do mestských lesov bude interval spomínanej linky vďaka Cabriobusu posilnený na 15 minút.