Na Deň soli a letecké dni sa ľudia v Prešove dostanú bezplatnou MHD
Trasa linky MHD č. 1 bude po obslúžení zastávky Nižná Šebastová pokračovať na dočasne zriadenú zastávku Letecké dni, pri ktorej sa nachádza vstup do areálu Leteckej základne Prešov pre verejnosť.
Autor TASR
Prešov 5. septembra (TASR) - Počas víkendu (6. - 7. 9.) bude v Prešove dočasne upravená trasa linky MHD číslo 1. Bude prepájať dve veľké podujatia - Deň soli v prešovskej mestskej časti Solivar a medzinárodné letecké dni v areáli Leteckej základne Prešov. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek.
Ako uviedol, trasa linky MHD č. 1 bude po obslúžení zastávky Nižná Šebastová pokračovať na dočasne zriadenú zastávku Letecké dni, pri ktorej sa nachádza vstup do areálu Leteckej základne Prešov pre verejnosť.
„Zastávka Letecké dni bude slúžiť na nástup aj výstup cestujúcich, pričom spoje linky č. 1 sa budú následne otáčať v Kapušanoch a pokračovať cez zastávku Pažica smerom do centra mesta a ďalej na Solivar,“ povedal Tomek.
Zastávka MHD Letecké dni bude obsluhovaná v sobotu (6. 9.) od 10.50 h do 22.05 h a v nedeľu (7. 9.) od 8.50 h do 18.05 h. V uvedených časoch bude linka č. 1 premávať každých 15 minút.
V sobotu sa bude možné linkou č. 1 prepraviť aj na podujatie Deň soli v Solivare - zastávka MHD Múzeum Solivar.
„Počas víkendu bude cestovanie linkou č. 1 bezplatné. Preprava na všetkých ostatných linkách sa bude riadiť platnou tarifou MHD v Prešove,“ dodal Tomek.
