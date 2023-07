Na Deň stromu v Čiernom Balogu vysadili v skanzene javor mliečny

Čierny Balog 8. júla (TASR) - Aj vyznanie vzťahu k lesu herečky Emílie Vášáryovej bolo súčasťou sobotňajšieho programu Dňa stromu vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu. Organizátori rozdelili program do troch častí. V prvej nazvanej Vitajte na Dni stromu okrem vyznania známej herečky odovzdali aj Cenu Jozefa Dekréta Matejovie a zároveň v areáli skanzenu zasadili Strom roka 2023 javor mliečny.



Ako informuje hlavný organizátor podujatia Lesy SR, v druhej časti s názvom Lesnícky skanzen sa na tamojšom pódiu striedajú orchester Bratislava Hot Serenaders, folklórne súbory Poľana zo Zvolena a z Brna či hudobné skupiny Iconito a Orchester Jeana Valjeana.



V tretej časti s názvom Lesnícky skanzen naživo si až do večera budú môcť jeho návštevníci pozrieť ukážky remesiel, ktoré majú blízko k lesu, lesnú pedagogiku pre malých aj veľkých a ukážky lesníckej práce, ako sú plavenie dreva, sadenie lesných drevín či ukážky lesnej techniky. "Deti si môžu na stanovištiach lesnej pedagogiky vyskúšať, aké to je vykonávať povolanie lesníka," pripomínajú Lesy SR.



Program zavŕši podvečer hudobná skupina Billy Barman s dievčatami zo SĽUK-u.