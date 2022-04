Na Deň zeme predstavili v Trnave projekt Komunálny materiálový kruh

Trnava 22. apríla (TASR) – Pri príležitosti Dňa Zeme predstavilo mesto Trnava spolu s partnermi nový projekt s názvom Komunálny materiálový kruh. Projekt podporuje separovaný zber odpadov z nápojových kartónov, tzv. tetrapakov, a vďaka nemu sa vytriedené tetrapaky ako ekologické výrobky vrátia do trnavských škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



V samotnom projekte ide o výrobu papiera z celulózy získanej regeneráciou zozbieraných kartónových nápojových obalov známych ako tetrapaky. Trnava je jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré sa do projektu Komunálny materiálový kruh zapájajú. "Kartónové obaly, ktoré Trnavčania vytriedia do žltých kontajnerov, sa zmenia na toaletný papier, utierky a hygienické vreckovky. Z odpadu sa tak stane užitočná surovina na výrobu papiera. Navyše, papier z tetrapakov sa vyrába bez pridania chemikálií a farbív. Produkty z neho sú ekologické, dermatologicky testované a vhodné aj na kontakt s potravinami," uviedla Majtánová.



Tieto výrobky už poznajú v materských školách na uliciach Vančurovej, Narcisovej a Spartakovskej 10. "Prvou motiváciou bol ekologický faktor. Ukázali sa však aj ďalšie výhody. Materiál je z čistej celulózy, je neškodný a neupcháva potrubie. Okrem toho tieto ekologické výrobky vyjdú lepšie aj cenovo. Je to preto, že toaletný papier nie je v rolkách, ale v útržkoch, a vďaka tomu sa ním toľko neplytvá," informovala riaditeľka Základnej školy s materskou školou Vančurova Dáša Černá.



Samospráva plánuje postupne vymeniť uvedené hygienické výrobky aj v ďalších materských školách a objektoch mesta. "Inšpiráciu čerpáme aj v zahraničí. Začiatkom apríla sme navštívili talianske mesto Lucca, kde sa spomínané produkty vyrábajú a cestou sme sa zastavili v partnerskom meste Trnavy, slovinskom Novom Meste. S obehovým hospodárstvom majú dlhoročné skúsenosti a primátor Gregor Macedoni nás oboznámil s príkladmi ich dobrej praxe," doplnil zástupca primátora Trnavy Tibor Pekarčík.