Deň Zeme v Stredoslovenskom múzeu: Pripravené sú viaceré ekoaktivity

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) – Pre návštevníkov a milovníkov prírody pripravilo Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa Zeme viaceré ekologické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. V prostredí Tihányiovského kaštieľa sú 22. apríla od 9.00 do 17.00 h vítaní všetci, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty a prírody. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



"Po celom svete sa pri príležitosti Dňa Zeme organizujú rôzne ekologické aktivity, ktorých cieľom je posilniť verejný záujem o problematiku životného prostredia a jeho ochranu. Aj my sme sa preto rozhodli poukázať na problémy, ktoré sa týkajú všetkých okolo nás. Verím, že aj prostredníctvom ekoaktivít, ktoré naše múzeum robí, otvoríme ľuďom oči a začnú sa o prírodu viac zaujímať," konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Ako priblížil múzejný pedagóg Ján Beňo, zaujímavosťou bude ekomerač s priemerom 3,5-metra, ktorý po zodpovedaní jednoduchých otázok odmeria každému z návštevníkov individuálnu ekologickú stopu. V záhrade pred kaštieľom sa naučia recyklovať odpad, budú si môcť zasadiť vlastnú rastlinku a hravou formou prostredníctvom pokusov sa dozvedia o niektorých problémoch životného prostredia.



Motto Dňa Zeme znie Investujte do našej planéty, a to možno aj upratovaním svojho okolia.



"Rieka Hron je pre naše mesto i región životodarnou silou. Jej vody i okolie žijú pestrým a vzácnym živočíšstvom a rastlinstvom. Súčasné znečistenie jeho brehov nás trápi. Deň Zeme v SSM preto venujeme čiastočne aj upratovaniu rieky. Začíname tokom neďaleko Tihányiovského kaštieľa a vyzývame verejnosť k pokračovaniu, kdekoľvek to bude možné. Na jeseň tohto roku budú pri Banskej Bystrici Majstrovstvá sveta v love rýb muškárením a príde k nám veľa ľudí zblízka i ďaleka. Požičajme im na krátku chvíľu náš Hron čistý a tak si ho aj stále udržiavajme," zdôraznil Pecník.