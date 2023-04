Na Deň zeme sa verejnosť vo Vrábľoch môže zapojiť do čistenia mesta

Vráble 13. apríla (TASR) - Obyvatelia Vrábel môžu tohtoročný Deň zeme osláviť čistením svojho mesta. Občianske združenie Vráble Si Ty ho organizuje 22. apríla dopoludnia.



Cieľom podujatia je zmobilizovať čo najviac ľudí a inšpirovať ich na to, aby si viac všímali svoje okolie. "Chceme, aby celému mestu bolo jasné, že vo Vrábľoch väčšina ľudí vie, že odpadky patria do koša a nie pod strom alebo do potoka. Vlani sme spolu vyzbierali 55 vriec odpadu. Aj tento rok sme sa rozhodli zobrať rukavice a vrecia a zorganizovať spoločné jarné upratovanie Vrábeľ," uviedli organizátori.



Občianske združenie zároveň hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomohli pri organizovaní upratovania ako koordinátori. "Môžu nás kontaktovať všetci, ktorí sa chcú zapojiť do čistenia mesta so svojou školou, kolegami či susedmi. Dohodneme sa spolu na lokalite, ktorú by chceli vyčistiť, a zabezpečíme zvoz vyzbieraného a v rámci možností aj vytriedeného odpadu. Pomôžeme tiež s rukavicami, vrecami a ďalším materiálnym zabezpečením zberu," doplnili organizátori.