Na detské ihriská pôjde v Nitre z mestského rozpočtu vyše 300.000 eur

Nitra 29. apríla (TASR) – Väčšina zo 75 detských ihrísk na území Nitry je vo výbornom, veľmi dobrom alebo dobrom stave. Vyplýva to z výsledkov pravidelnej kontroly ihrísk. Podľa nej sú v rizikovom stave tri ihriská, v nevyhovujúcom nie je ani jedno.



Podľa slov vedúceho odboru životného prostredia Štefana Lančariča prebieha v súčasnosti rekonštrukcia pôvodných tematických ihrísk, ktoré boli vybudované ešte v priebehu 90. rokov. „V rámci mestskej časti Zobor ide do realizácie fitparku a rekreačnej oddychovej zóny doplnenej o zeleň,“ uviedol.



Mesto okrem toho chystá verejné obstarávanie na realizáciu siedmich detských ihrísk vo viacerých mestských častiach. „V rozpočte je vyčlenených na tieto účely približne 320.000 eur. Teraz pripravujeme predpokladané hodnoty zákaziek, následne to všetko načítame a bude spustené verejné obstarávanie v rámci vestníka,“ uviedol Lančarič.