Na detské ihriská v Banskej Bystrici platí zákaz vstupu

Banská Bystrica 4. marca (TASR) – Banskobystrická samospráva spustila už vlani, počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu, projekt Osamelý senior a dodnes pomáha skôr narodeným občanom a ľuďom so zníženou mobilitou so zadovážením základných životných potrieb. Teraz rozširuje pomoc pre každého, kto je pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, musí byť v karanténe a nemá mu kto pomôcť s nákupom základných potravín, hygienických potrieb či liekov. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Stačí napísať e-mail na adresu: pomocvkarantene@banskabystrica.sk, alebo zavolať na linku 048/4330 777, na ktorej je možné nahrať počas voľných dní hlasovú správu. Veríme, že našu pomoc budú využívať skutočne len tí, ktorí to potrebujú," zdôraznila hovorkyňa.



Krízový štáb mesta Banská Bystrica, ktorý zasadal v stredu (3. 3.), prijal aj niekoľko ďalších opatrení nad rámec štátnych, ktorými chce zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19.



Medzi nimi je i vybavenie vodičov mestskej hromadnej dopravy (MHD) respirátormi, ktoré sú určené pre cestujúcich a bezplatne si ich môžu u nich prevziať. Od 8. marca sa totiž bez respirátorov nesmie v autobusoch a trolejbusoch MHD cestovať.



Detské ihriská vo štvrtok zívali prázdnotou, mesto ich označilo bezpečnostnými páskami zákazu vstupu, aby na ne zamedzilo prístup verejnosti. Príslušníci mestskej polície nielen na mestských ihriskách, ale aj v areáloch základných škôl vykonávajú pravidelné kontroly. V prípade porušovania zákazu vychádzania a zhromažďovania sa, môžu pristúpiť k ukladaniu pokút.