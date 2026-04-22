Na detskej onkológii v NÚDCH budú diskutovať experti z rôznych krajín
Mimoriadne dôležitou súčasťou detskej onkológie, na ktorú sa odborníci zamerajú tiež, je psychologická práca s dospievajúcimi pacientmi.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave privíta od stredy do piatka (24. 4.) odborníkov z Holandska. Slovenskí a holandskí kolegovia budú hovoriť o štyroch dôležitých oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života detských pacientov s rakovinou - o výžive detského onkologického pacienta, o úlohe pohybu, cvičenia a fyzioterapie, o zachovaní fertility po náročnej onkologickej liečbe a o mentálnom zdraví. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„Prednostka kliniky detskej hematológie a onkológie Alexandra Kolenová spolu so svojím tímom a v spolupráci s Princess Máxima Center z holandského Utrechtu, ktoré je najväčším centrom pre detskú onkológiu v Európe, pripravujú spoločný projekt zameraný na podpornú starostlivosť o pacientov a kvalitu ich života,“ ozrejmila hovorkyňa.
Priblížila, že na bratislavskej onkologickej klinike už v súčasnosti pracuje odborný psychosociálny tím, ktorý sa chce zamerať na znižovanie tzv. procedurálnej bolesti - teda bolesti, ktorú pacienti zažívajú počas rôznych nevyhnutných medicínskych zákrokov a výkonov. Pomôcť s jej zvládaním im má virtuálna realita, ktorá už existuje a v Holandsku ju používajú.
Ďalšou témou psychológov je tzv. PAT dotazník - Psychosocial Assessment Tool, ktorý dokáže presne stanoviť a zhodnotiť psychosociálny stav pacienta a jeho rodiny na základe objektívnych znakov, čomu sa potom môže prispôsobiť aj jeho liečba.
Mimoriadne dôležitou súčasťou detskej onkológie, na ktorú sa odborníci zamerajú tiež, je psychologická práca s dospievajúcimi pacientmi. Odborné workshopy pre psychológov sú súčasťou grantu EÚ, do ktorého sa Slovensko zapojilo spolu s ďalšími 12 krajinami.
Počas troch dní sa na bratislavskej detskej onkológii stretáva desať expertov z viacerých krajín, ktorí prednášajú a diskutujú na dané témy. „Pre nás je to veľká inšpirácia, na druhej strane aj my sa máme už čím pochváliť a teším sa, že zahraničným kolegom môžeme ukázať a porozprávať, ako niektoré procesy veľmi dobre zvládame u nás,“ dodala Kolenová.
NÚDCH zároveň poukázal na to, že zdravotníckemu tímu na detskej onkológii sa podarilo výrazne znížiť mortalitu pacientov. Za posledných desať rokov zomiera o tretinu menej detí v porovnaní s minulosťou. Percento prežívania pacientov sa podarilo zvýšiť na 85 percent. „Takýto pozitívny posun v liečbe detí s rakovinou nás veľmi teší, dlhodobo robíme všetko preto, aby sme zachránili čo najviac detí a v tomto úsilí chceme aj naďalej pokračovať. Na našom pracovisku detskej onkológie neustále zlepšujeme už úspešne nastavené štandardy v liečbe a chceme skvalitniť a zamerať sa aj na ďalšie formy starostlivosti o detských pacientov a rovnako na kvalitu života po náročnej liečbe,“ povedal riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
