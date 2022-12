Na detskej pohotovosti hovoria o najnáročnejších sviatkoch za 10 rokov

Poprad 28. decembra (TASR) - Na detskej pohotovosti v popradskej nemocnici je najvyššia chorobnosť za posledných desať rokov. Hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda uviedla, že počas vianočných sviatkov tam ošetrili takmer 300 pacientov, pričom posledný deň pred sviatkami to bolo len počas šiestich hodín trvajúcej služby až 42 detí.



"Najviac chorých bolo na Štefana, keď ošetrili až 92 detských pacientov, na Štedrý deň a prvý sviatok vianočný to bolo zhodne po 72 pacientov. Až 90 percent chorých má chrípku a chrípke podobné ochorenia," priblížila situáciu Galajda s tým, že v rámci ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) a cez pediatrickú ambulanciu bolo od 23. do 27. decembra vyšetrených a ošetrených ďalších 67 detských pacientov, z nich 48 museli hospitalizovať.



Aj v tomto prípade sa podľa hovorkyne stretlo niekoľko faktorov. "Mnohé ambulancie detských lekárov sú počas sviatkov a prázdnin zatvorené a prichádzajú aj mimo regionálni a zahraniční pacienti, ktorí si pod Tatrami užívajú zimné prázdniny. V neposlednom rade prichádzajú aj rodičia s chorými deťmi, ktorých problémy trvajú už niekoľko týždňov," zdôvodnila.



Práca s detským pacientom je podľa lekárov často omnoho náročnejšia ako s dospelými a personál chce s maximálnym nasadením pomôcť všetkým. Návšteva u lekára si však vyžaduje svoj čas. Čakajúcich dospelých preto nemocnica vyzýva na ohľaduplnosť a toleranciu voči ostatným. "Zároveň prosíme o rešpektovanie rozhodnutí personálu, ktorý určuje prioritu ošetrenia jednotlivých pacientov. K plynulosti vyšetrovania by mohli pomôcť aj samotní rodičia," upozornila Galajda.



Dodala, že na pohotovosti sa vyberá poplatok za ambulantnú pohotovostnú službu v zmysle zákona vo výške dve eurá, respektíve desať eur za ÚPS. Pripravená hotovosť môže podľa hovorkyne urýchliť vybavenie jednotlivých pacientov. Vyberanie poplatkov pritom musí vyriešiť sestra, ktorá má v ambulancii prioritne úlohy spojené s ošetrovaním pacientov.



Plné ruky práce majú aj na urgentnom príjme popradskej nemocnice. Počas sviatkov tam ošetrili takmer 400 ľudí a vzhľadom na pretrvávajúce zimné prázdniny bude zrejme podľa hovorkyne zvýšený nápor pacientov pokračovať.