Na Detskej tour Petra Sagana v Č. Kláštore bude súťažiť okolo 400 detí

Červený Kláštor 28. augusta (TASR) – Detská tour Petra Sagana v sobotu pokračuje piatym kolom v areáli Kúpeľov Červený Kláštor - Smerdžonka. Organizátori predpokladajú, že súťažiť bude približne 400 detí vo veku od dvoch do 14 rokov. Súčasťou podujatia je aj kultúrny program. Pre TASR to povedal Peter Zánický - riaditeľ pretekov a mládežnícky tréner Petra Sagana, ktorý je v súčasnosti trojnásobným majstrom sveta a sedemnásobným víťazom bodovacej súťaže na Tour de France.



"Základným cieľom je dať do povedomia to, že bicyklovanie je zábava. Je tu veľa kultúrneho programu, atrakcie, divadlo. Môžu sa prísť zabaviť celé rodiny, napokon súťažia aj rodičia. Zároveň hľadáme budúceho šampióna, keďže sme Petra Sagana našli na podobnej súťaži," povedal Zánický s tým, že ide o bodovanú súťaž a pravidelne sa na nej zúčastňujú aj súťažiaci zo zahraničia. Najlepších oceňujú dresmi ako na Tour de France – žltým, zeleným a bodkovaným.



Ide o ôsmy ročník cyklosúťaže. Ako pripomenul, deti od júna súťažia po celom Slovensku v rôznych kategóriách. Tí najmenší sa môžu zapojiť na odrážadlách. Trať je na lúke v Pieninách a je členitá podľa kategórií. Jej dĺžka je približne 1200 metrov.



Po Žiline, Šamoríne, Topoľčiankach, Malom Slavkove a Červenom Kláštore sa šieste, záverečné kolo Detskej tour Petra Sagana, uskutoční 18. septembra v Demänovej.