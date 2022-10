Na detskej železnici predstavili nový rušeň s výletnými vozňami

Košice 29. októbra (TASR) – Nový motorový rušeň Anička a dva výletné vozne tvoriace novú vlakovú súpravu predstavili v sobotu na Košickej detskej historickej železnici. Išlo o súčasť Dňa železničky v Čermeľskom údolí.



Dieselová lokomotíva Anička TU29.2005 dopĺňa na železničke trojicu existujúcich lokomotív Danka, Janka a Vlasta. Jej spojazdnenie si vyžiadalo komplexnú opravu a zmenu z normálneho rozchodu na rozchod detskej železnice 1000 milimetrov. Originálnu vlakovú súpravu vytvárajú ďalej dva otvorené vozne, ktorých pôvodné podvozky premávali na talianskych a švajčiarskych dráhach. "Vozne pojmú viac ako 60 cestujúcich na sedenie, na státie ďalších minimálne 40, takže je to kapacitne výborný vozeň, má veľmi dobrú brzdu, jazdné vlastnosti, je veľmi pekný, atraktívny, vlastne, my hovoríme, že je plne klimatizovaný," povedal pre TASR predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.



V nedeľu 30. októbra končí železnička svoju hlavnú sezónu. V novembri budú ešte jazdy počas nedieľ a začiatkom decembra populárne mikulášske jazdy. "Tým by sme pravdepodobne uzavreli sezónu, ktorá je najdlhšia v histórii detskej železnice vôbec. Samozrejme, ešte uvidíme, ako to bude na Silvestra," dodal Lehotský.



Projekt novej vlakovej súpravy realizovali s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK) s dotáciou 42.350 eur. Ďalší takmer dvojročný cezhraničný projekt realizovala železnička v partnerstve s maďarskou obcou Nagybörzsöny, pričom z eurofondov získala viac ako 174.000 eur.



Na slovenskej strane išlo o viaceré väčšie investície. "Uskutočnili sme nevyhnutnú a náročnú opravu parného kotla populárnej lokomotívy Katka, odborníci v Českej republike nám pre unikátnu historickú parnú lokomotívu vyrobili úplne novú pec a prakticky aj nový kotol, ktorý bude po generálnej obnove slúžiť ďalšie roky a tešiť našich návštevníkov," priblížil Lehotský.



Medzi ďalšie investície okrem nových letných vozňov patrí oprava dvoch mostov a časti trate železničky či zreštaurovanie elektrického rušňa "Krokodíl", ktorý je súčasťou vznikajúcej historickej expozície v stanici Alpinka.