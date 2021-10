Na detskej železnici v Košiciach sprístupňujú unikátny trenažér

Košice 8. októbra (TASR) – Atraktívne novinky predstavuje v sobotu návštevníkom Košická detská historická železnica. Na konečnej stanici Alpinka to je jediný slovenský trenažér pre rušňovodičov umiestnený v reálnej kabíne, záujemcovia si môžu užiť jazdu aj na novej motorovej drezine. Sobotňajším Dňom železničky si detská železnica zároveň pripomína 65 rokov od dokončenia trate.



Ako informovali organizátori, prevádzka na železničke pokračuje až do konca novembra, tento deň sú však pre cestujúcich naposledy v tomto roku častejšie odchody vlakov.



„Na konečnej stanici Alpinka o 12.30 h verejnosti sprístupníme prvý trenažér pre rušňovodičov, ktorý je dielom našich šikovných dobrovoľníkov a mladých železničiarov. O pár minút neskôr tiež uvedieme do života novú motorovú drezinu, ktorá dokáže odviezť desať cestujúcich,“ uviedol predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.



Skonštruovanie motorovej dreziny podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu Visit Košice s finančnou podporou ministerstva dopravy. Obohatí to ponuku železničky o tzv. rodinné vláčiky či mimoriadne jazdy. „Pri sprísňujúcich sa obmedzeniach to bude ideálny prostriedok, ako si užiť jazdu bezpečne, iba s vlastnou rodinou či bývajúcimi v jednej domácnosti,“ konštatoval Lehotský. Vďaka drezine bude podľa neho oveľa dostupnejšia možnosť objednať si súkromnú jazdu.



Realizáciu rušňovodičského trenažéra podporili oceliarne U. S. Steel Košice cez Karpatskú nadáciu. Návštevníci si tak môžu v kabíne rušňovodiča vyskúšať simuláciu jazdy. V ponuke dňa je aj jazda na cyklo a pákovej drezine, vyhliadka z ramena žeriava či zábavná aukcia strát a nálezov.



Organizátori po konzultácii s hygienikmi vyzývajú návštevníkov na nosenie FFP2 respirátora, rozostupy a dezinfekciu rúk. Program na Alpinke je v režime OTP do 50 osôb.



Na záver sezóny vedenie občianskeho združenia oceňuje dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o chod jedinej zachovanej detskej železnice na Slovensku. „Mladých ľudí chceme neustále podporovať a motivovať k dobrovoľníctvu. Vďaka nim sme aj v náročných podmienkach a covidových opatreniach mohli urobiť radosť štyrom desiatkam tisícov návštevníkom nielen z Košíc, ale celého Slovenska, ba i zahraničia,“ dodal Lehotský.