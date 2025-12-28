< sekcia Regióny
Na detvianskom Stavanisku pribudne multifunkčné ihrisko
Súčasťou budú umelá tráva, mantinely a osvetlenie.
Autor TASR
Detva 28. decembra (TASR) - V detvianskej miestnej časti Stavanisko pribudne nové multifunkčné ihrisko. Mesto ho plánuje postaviť pri turistickej ubytovni. TASR o tom informoval primátor mesta Detva Branislav Baran s tým, že poskytne priestor pre pohyb, hru, ale aj na vytváranie vzťahov medzi ľuďmi.
Dodal, že priestor pre šport bude podobný ako tie, ktoré sú v súčasnosti pri veľkom futbalovom ihrisku na sídlisku alebo pri Základnej škole na Kukučínovej ulici. Súčasťou budú umelá tráva, mantinely a osvetlenie. Podľa primátora bude mať štandardné rozmery pre futbal a iné loptové hry. Hovorca mesta Milan Suja uviedol, že investícia bude vo výške 83.000 eur.
Primátor spomenul, že opravili aj oplotenie na ihrisku na Dolinkách, vandali ho však opäť zničili. Nové oplotenie pribudlo aj na ihrisku na Námestí mieru. Na Námestí SNP v historickej časti mesta chce samospráva v budúcom roku postaviť nové detské ihrisko na mieste toho súčasného. Projekt majú, o dotáciu plánujú požiadať štát.
V tomto roku pribudlo ihrisko aj pri budove bývalej školy v miestnej časti Skliarovo. V rámci výstavby osadili herné prvky a upravili aj okolie. Deťom priestor prinesie možnosť tráviť čas aktívne a bezpečne v blízkosti domova. „Na výstavbu získala samospráva dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 12.750 eur, pričom celkové náklady dosiahli približne 35.000 eur,“ objasnil hovorca.
Podľa mesta patria ihriská medzi dôležité miesta na stretávanie pre rodiny. „Deti sa učia spolupracovať a rodičia získajú priestor, kde môžu tráviť čas spolu so svojimi ratolesťami,“ podotkol primátor. Zároveň zdôraznil, že samospráva myslí aj na svoje okrajové časti. „Skliarovo je lokalita s potenciálom a patrí tam aj bezpečné a moderné ihrisko pre rodiny s deťmi. Takto ním posilňujeme väzby komunity,“ konštatoval.
