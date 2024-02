Bratislavčania, pozor:Na Devínskej ceste budú opäť dopravné obmedzenia

Bratislava 13. februára (TASR) - Na Devínskej ceste v Bratislave treba v nasledujúce dni (14. - 15. 2.) opäť počítať s dopravnými obmedzeniami. Dôvodom je odvoz a dovoz betónových zvodidiel pre vlaňajší zosuv svahu. Informuje o tom mestská časť Devín na svojom webe. V súvislosti so zosuvom svahu vyhlásilo mesto 18. januára mimoriadnu situáciu.



Najprv bratislavský magistrát zabezpečí v stredu (14. 2.) od 10.00 h odvoz zvodidiel z niektorých úsekov. Stavebné práce budú riadené bezpečnostnými zložkami. "Bude obmedzený jeden jazdný pruh smerom do Devína," upozorňuje mestská časť Devín s tým, že predbežné ukončenie prác je do 18.00 h.



Následne budú vo štvrtok (15. 2.) o 20.00 h dovezené na spomínané úseky ďalšie betónové zvodidlá. Opätovne bude obmedzený jeden jazdný pruh smerom do Devína. Stavebné práce, ktoré budú riadiť bezpečnostné zložky, by mali predbežne trvať do 1.00 h ráno nasledujúceho dňa.



K zosuvu časti svahu medzi zastávkami Jurigrad a Vodárenské múzeum došlo ešte vlani medzi sviatkami. Podľa magistrátu to mohlo byť v nadväznosti na nadpriemerné zrážky počas decembra. V druhej polovici januára 2024 vyhlásilo mesto mimoriadnu situáciu, čo mu umožňuje operatívnejšie a efektívnejšie vykonať potrebné opatrenia a práce na to, aby sa predišlo prípadnému ďalšiemu zosuvu.



Zosuv hlavné mesto prekrylo, aby neprichádzalo k jeho premočeniu, v lokalite nad zosuvom umiestnilo vrecia s pieskom na odklonenie stekajúcej vody do miesta zosuvu. Pod svahom osadilo betónové zvodidlá tak, aby zosuv nepokračoval a bola zabezpečená prejazdnosť komunikácie. Pristúpilo takisto k prieskumu kritického územia, následne avizuje ďalšie kroky.