VODIČI, POZOR: Na Devínskej ceste treba v sobotu počítať s obmedzením

Bratislava 18. októbra (TASR) - Na Devínskej ceste v Bratislave treba počas sobotného (19. 10.) dopoludnia počítať s istými dopravným obmedzením. Informuje o tom mestská časť Karlova Ves s odvolaním sa na hlavné mesto.



"Hlavné mesto informovalo, že v úseku Devínskej cesty/Dlhé Diely III bude zarovnávať krajnicu a montovať betónové zvodidlá v dĺžke 24 metrov. Práce by mali trvať od 7.30 do 13.00 h," približuje samospráva.



Doprava by mala byť obmedzená len minimálne, teda uzavretím pravého jazdného pruhu, a to smerom do mestskej časti Devín.