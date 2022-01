Na Devínskej Kobyle bude v stredu kolektívna poľovačka na diviaky

Bratislava 10. januára (TASR) – Poľovnícka spoločnosť Devínska Kobyla, ktorá je užívateľom rovnomenného poľovného revíru v Bratislave, organizuje v stredu (12. 1.) v lese Devínskej Kobyly kolektívnu poľovačku na diviačiu zver. Snahou je znížiť stav tejto zveri a eliminovať jej pohyb v intraviláne dotknutých mestských častí, ale tiež zamedziť šíreniu afrického moru ošípaných. Spoločnosť zároveň obyvateľom radí, aby v daný deň obmedzili pohyb na území Devínskej Kobyly.



"K organizovaniu tejto jednodňovej akcie, ktorá je riadne ohlásená, pristupujeme s veľkou vážnosťou a zodpovednosťou, a preto sme termín konania stanovili na pracovný deň, kedy je predpoklad minimálneho pohybu verejnosti v lesoch Devínskej Kobyly," poznamenal štatutár a predseda tejto poľovníckej spoločnosti Ján Martinovič.



Poľovníci však napriek tomu vyzývajú ľudí, aby v stredu medzi 8.00 a 16.00 h obmedzili pohyb na území Devínskej Kobyly. Ak sa predsa len do lesa vyberú, mali by sa správať zodpovedne, používať by mali iba označené turistické chodníky a pri stretnutí s poľovníkmi by sa mali riadiť ich bezpečnostnými pokynmi. "Veríme, že nám ide o spoločnú vec. Diviačiu zver v lesnom katastri Devínskej Kobyly je potrebné výrazne tlmiť," doplnil Martinovič.



Akcia je ohlásená na Okresnom úrade Bratislava.