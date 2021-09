Diaľnicou D1 sa premával cestný pirát, neminie ho mastná pokuta

Bratislava 29. septembra (TASR) – Bratislavskí policajti namerali ďalšieho "cestného piráta". Na diaľnici D1 šiel vodič rýchlosťou 178 kilometrov za hodinu (km/h), pričom maximálna povolená rýchlosť je v danom úseku 110 kilometrov za hodinu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Za nedodržanie pravidiel cestnej premávky, a to dovolenej rýchlosti, bude držiteľovi vozidla uložená pokuta vo výške 600 eur," priblížila polícia.



Vodičov opätovne vyzýva, aby dodržiavali dopravné predpisy a osvojili si zásady defenzívnej jazdy. Je to bezpečný spôsob jazdy, ktorý predchádza tomu, aby sa vodič dostal do krízovej situácie, a to vďaka včasnej identifikácii a predvídaní rizík v cestnej premávke. "Príkladom defenzívnej jazdy však určite nie je prehnane pomalá jazda alebo prekračovanie najvyššej dovolenej rýchlosti," podotýka polícia.