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Na diaľnici D1 pri P. Bystrici opraví NDS rímsy na troch mostoch
V súvislosti s opravou budú na mostoch čiastočné obmedzenia v pomalých jazdných pruhoch.
Autor TASR
Považská Bystrica 14. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (15. 6.) s opravou ríms na troch diaľničných mostoch blízko Považskej Bystrice. V súvislosti s opravou budú na mostoch čiastočné obmedzenia v pomalých jazdných pruhoch. Informovali o tom z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Opravovať budú rímsy na moste na vetve križovatky Vrtižer, ktorý vedie ponad diaľnicu D1, cestu I/61 a ponad železničnú trať (km 174,100). Rímsy sa budú opravovať aj na moste nad účelovou komunikáciou a Juríčkovým potokom (km 163,700) a takisto na diaľničnom moste cez Slatinský potok (km 153,600). Práce budú trvať asi dva týždne.
„Rímsy chránia okrajové časti mosta a pomáhajú predlžovať životnosť celej konštrukcie. Pravidelnou starostlivosťou o mosty vieme predísť nielen zhoršeniu ich technického stavu, ale odďaľujeme tak aj potrebu väčšej rekonštrukcie. Tá totiž so sebou spravidla prináša aj väčšiu finančnú náročnosť a väčšie obmedzenia pre motoristov,“ povedal prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Opravovať budú rímsy na moste na vetve križovatky Vrtižer, ktorý vedie ponad diaľnicu D1, cestu I/61 a ponad železničnú trať (km 174,100). Rímsy sa budú opravovať aj na moste nad účelovou komunikáciou a Juríčkovým potokom (km 163,700) a takisto na diaľničnom moste cez Slatinský potok (km 153,600). Práce budú trvať asi dva týždne.
„Rímsy chránia okrajové časti mosta a pomáhajú predlžovať životnosť celej konštrukcie. Pravidelnou starostlivosťou o mosty vieme predísť nielen zhoršeniu ich technického stavu, ale odďaľujeme tak aj potrebu väčšej rekonštrukcie. Tá totiž so sebou spravidla prináša aj väčšiu finančnú náročnosť a väčšie obmedzenia pre motoristov,“ povedal prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.