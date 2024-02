Na diaľnici D1 pri Trenčíne čakajú na vodičov dopravné obmedzenia

Trenčín 21. februára (TASR) - Na diaľnici D1 v úseku Trenčín - Zamarovce čaká na vodičov dopravné obmedzenie. Dôvodom sú práce na moste. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Doprava je obmedzená v kilometroch 130 až 133 v smere na Bratislavu. Premávka z dvoch do jedného jazdného pruhu bude obmedzená až do štvrtka (22. 2.) do 18.00 h. Polícia žiada vodičov o zvýšenie opatrnosti.