Na diaľnici D1 pri Trenčíne je pre nehodu blokovaný jeden jazdný pruh
Dôvodom je dopravná nehoda.
Autor TASR
Kostolná-Záriečie 12. novembra (TASR) - Na diaľnici D1 v katastri obce Kostolná-Záriečie v Trenčianskom okrese je blokovaný jeden pravý pruh. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Aktuálne je blokovaný pravý jazdný pruh na diaľnici D1 na 121. kilometri v katastrálnom území obce Kostolná-Záriečie v smere na Žilinu. Dôvodom je zrážka kamióna a cestárskeho prívesného vozíka,“ informuje polícia.
Úsek je prejazdný iba v jednom jazdnom pruhu, polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov.
