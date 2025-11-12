Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Regióny

Na diaľnici D1 pri Trenčíne je pre nehodu blokovaný jeden jazdný pruh

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Dôvodom je dopravná nehoda.

Autor TASR
Kostolná-Záriečie 12. novembra (TASR) - Na diaľnici D1 v katastri obce Kostolná-Záriečie v Trenčianskom okrese je blokovaný jeden pravý pruh. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Aktuálne je blokovaný pravý jazdný pruh na diaľnici D1 na 121. kilometri v katastrálnom území obce Kostolná-Záriečie v smere na Žilinu. Dôvodom je zrážka kamióna a cestárskeho prívesného vozíka,“ informuje polícia.

Úsek je prejazdný iba v jednom jazdnom pruhu, polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov.


.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

ZACHAROVÁ: OSN vyzvala štáty na podporu dobrovoľníctva v roku 2026