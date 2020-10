Na diaľnici D1 pri Triblavine dočasne obmedzia počty jazdných pruhov

Bratislava 8. októbra (TASR) – Na diaľnici D1 pri Triblavine dôjde od soboty 10. októbra k zmene dočasného dopravného značenia a obmedzeniu počtu jazdných pruhov. „Dôvodom je výstavba križovatky Triblavina podľa pripraveného harmonogramu,“ informuje o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.



Zmenený režim začne platiť od sobotňajšieho rána od 8.00 h, do polnoci stredy 14. októbra budú v smere z Bratislavy do Trnavy prejazdné dva jazdné pruhy. V ďalších dňoch sa podľa harmonogramu prác bude režim a počet jazdných pruhov v oboch smeroch diaľnice meniť. Podrobnosti uvádza polícia na sociálnej sieti.



K najvýraznejším obmedzeniam príde v noci z 15. na 16. októbra, keď bude v smere z Bratislavy do Trnavy prejazdný len jeden jazdný pruh, a takisto v noci 22. a ráno 23. októbra, keď bude voľný len jeden jazdný pruh v smere z Trnavy do Bratislavy.



Dočasná zmena dopravného značenia sa má ukončiť o polnoci 25. októbra.



Polícia informuje, že realizácia zmeny dočasného dopravného značenia pri výstavbe križovatky Triblavina sa uskutoční len za podmienok priaznivého počasia.