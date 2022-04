Na diaľnici D1 pri Trnave sa môžu vodiči zdržať vyše 30 minút

Bratislava 22. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 pred výjazdom na rýchlostnú cestu R1 smerom z Bratislavy sa zrazili tri autá v pravom pruhu. Vodiči sa v kolóne zdržia vyše 30 minút. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



So zdržaním treba rátať aj na viacerých úsekoch v Bratislave, a to zhruba 15 minút na diaľničnom obchvate v úseku Prístavný most - Zlaté Piesky či 20 minút na starej Seneckej ceste za Ivankou pri Dunaji smerom na Bernolákovo. Spomalená premávka je aj na Bajkalskej smerom z Vajnorskej, kde hlásia vodiči zdržanie desať minút pre práce na ceste.