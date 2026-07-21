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Na diaľnici D1 pri Visolajoch horelo auto, príčiny požiaru vyšetrujú

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Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Vozidlo sa nachádzalo v odstavnom pruhu, požiar bol po príchode hasičov na miesto udalosti v pokročilej fáze horenia.

Autor TASR
Visolaje 21. júla (TASR) - Zásah púchovských hasičov si v pondelok (20. 7.) večer vyžiadal požiar osobného vozidla na diaľnici D1 v katastri obce Visolaje (okres Púchov) v smere na Bratislavu. Udalosť si nevyžiadala zranenia, príčiny požiaru vyšetrujú. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.

Vozidlo sa nachádzalo v odstavnom pruhu, požiar bol po príchode hasičov na miesto udalosti v pokročilej fáze horenia. Dvojčlenná posádka sa bez viditeľných zranení nachádzala mimo postihnutého automobilu.

„Zasahujúci hasiči vymedzili miesto udalosti a s cieľom lokalizácie a následnej likvidácie požiaru nasadili jeden hasebný prúd. Po zlikvidovaní požiaru postihnutý automobil skontrolovali termovíznou kamerou, vykonali záverečný prieskum požiariska, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície a zisťovateľovi príčin vzniku požiarov,“ opísal HaZZ.
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