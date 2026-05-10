Nedela 10. máj 2026
Na diaľnici D1 pri výstavisku v smere na Karlovu Ves je obmedzenie

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Diaľnica D1 v blízkosti výstaviska v smere na Most Lanfranconi v Bratislave je prejazdná len v jednom pruhu. „Dopravní policajti na mieste zasahujú v súvislosti s požiarom vozidla,“ vysvetlila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

K vznieteniu vozidla došlo z doposiaľ nezistených príčin. „Diaľnica je v danom úseku úseku prejazdná v ľavom jazdnom pruhu,“ informovala hovorkyňa.
