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SÉRIA NEHÔD NA D1: Výrazne komplikujú premávku

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Zelená vlna STVR na sociálnej sieti priblížila, že na vjazde do Bratislavy zo Senca sa zrazili dve osobné autá s dodávkou a o dvesto metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou.

Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, medzi križovatkami Bernolákovo a Zlaté Piesky, sa stali štyri škodové udalosti. Tie výrazne komplikujú premávku. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

„Na mieste sa nachádzajú policajné hliadky, ktoré usmerňujú premávku a vykonávajú potrebné úkony smerujúce k čo najrýchlejšiemu obnoveniu plynulosti cestnej premávky,“ uviedla polícia.

Zelená vlna STVR na sociálnej sieti priblížila, že na vjazde do Bratislavy zo Senca sa zrazili dve osobné autá s dodávkou a o dvesto metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou. Taktiež o dva kilometre ďalej pri pripojení z Vajnôr sa zrazili ďalšie tri autá. Zdržanie je dokopy 20 minút.

Polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť, dodržiavali ich pokyny, vytvorili záchranársku uličku a podľa možností zvážili využitie alternatívnych trás.

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