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SÉRIA NEHÔD NA D1: Výrazne komplikujú premávku
Zelená vlna STVR na sociálnej sieti priblížila, že na vjazde do Bratislavy zo Senca sa zrazili dve osobné autá s dodávkou a o dvesto metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou.
Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, medzi križovatkami Bernolákovo a Zlaté Piesky, sa stali štyri škodové udalosti. Tie výrazne komplikujú premávku. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na mieste sa nachádzajú policajné hliadky, ktoré usmerňujú premávku a vykonávajú potrebné úkony smerujúce k čo najrýchlejšiemu obnoveniu plynulosti cestnej premávky,“ uviedla polícia.
Zelená vlna STVR na sociálnej sieti priblížila, že na vjazde do Bratislavy zo Senca sa zrazili dve osobné autá s dodávkou a o dvesto metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou. Taktiež o dva kilometre ďalej pri pripojení z Vajnôr sa zrazili ďalšie tri autá. Zdržanie je dokopy 20 minút.
Polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť, dodržiavali ich pokyny, vytvorili záchranársku uličku a podľa možností zvážili využitie alternatívnych trás.
„Na mieste sa nachádzajú policajné hliadky, ktoré usmerňujú premávku a vykonávajú potrebné úkony smerujúce k čo najrýchlejšiemu obnoveniu plynulosti cestnej premávky,“ uviedla polícia.
Zelená vlna STVR na sociálnej sieti priblížila, že na vjazde do Bratislavy zo Senca sa zrazili dve osobné autá s dodávkou a o dvesto metrov ďalej sa zrazili tri autá s dodávkou. Taktiež o dva kilometre ďalej pri pripojení z Vajnôr sa zrazili ďalšie tri autá. Zdržanie je dokopy 20 minút.
Polícia vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť, dodržiavali ich pokyny, vytvorili záchranársku uličku a podľa možností zvážili využitie alternatívnych trás.