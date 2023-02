Na diaľnici D2 došlo k požiaru kamiónu, doprava je obmedzená

Bratislava 25. februára (TASR) - Na diaľnici D2 došlo v sobotu krátko po 20.30 h k požiaru kamiónu. Neprejazdné sú oba jazdné pruhy v smere do Českej republiky v úseku od Malaciek. V smere do Bratislavy je neprejazdný ľavý jazdný pruh. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Odporúčame vodičom využiť na prejazd, ak to situácia umožňuje, alternatívnu trasu," napísali policajti. Vodičov vyzývajú k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom.