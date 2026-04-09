Na diaľnici D2 pri Sekuliach sa začne komplexná oprava mosta
Celkovo sa na moste vymení stará vozovka, prechodové dosky, izolácie aj zvodidlá.
Autor TASR
Sekule 9. apríla (TASR) - Na diaľnici D2 v úseku Kúty - Malacky (kilometer 10,757) pri obci Sekule v okrese Senica sa začne komplexná oprava mosta, ktorá má zlepšiť jeho technický stav a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Práce sa začnú v sobotu (11. 4.) a potrvajú približne päť mesiacov. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Celkovo sa na moste vymení stará vozovka, prechodové dosky, izolácie aj zvodidlá. Súčasťou prác bude aj oprava nosnej konštrukcie, realizácia odvodnenia, doplnenie bezpečnostných zariadení a úpravy okolia mosta vrátane spevnenia krajnice. „Tento úsek diaľnice D2 je dôležitou dopravnou tepnou pre celý región Záhoria, preto považujeme jeho obnovu za kľúčovú pre bezpečné a plynulé spojenie,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce budú prebiehať len na ľavej strane mosta. Úsek zostane prejazdný v oboch smeroch, doprava však bude vedená obojsmerne po pravej strane mosta a vodiči musia počítať s menšími obmedzeniami. Národná diaľničná spoločnosť vyzýva motoristov na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia.
Most Sekule je 17-poľový s celkovou dĺžkou premostenia 613,5 metra. Premosťuje železničnú trať Železníc Slovenskej republiky Bratislava - Břeclav, miestnu komunikáciu obce Sekule aj cestu tretej triedy číslo 1140. Každé pole je podopreté piliermi, ktoré spolu tvoria nosnú konštrukciu mosta a umožňujú bezpečne preklenúť viacero prekážok.
