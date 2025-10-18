Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na diaľnici D2 sa stala dopravná nehoda, zahynul 70-ročný vodič

Nehoda na diaľnici D2 si vyžiadala život 70-ročného vodiča. Foto: TASR/Polícia SR

Polícia žiada vodičov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.

Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy sa v sobotu stala dopravná nehoda, pri ktorej zahynul 70-ročný vodič. Auto z nezistených príčin zišlo z vozovky a narazilo do mostného piliera. V danom úseku sa tvoria kolóny. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala na diaľnici D2 na 45,5. kilometri v smere do Bratislavy, o ktorej sme prijali oznámenie na čísle 158 v čase krátko pred 15.00 h,“ priblížila Bartošová. Polícia žiada vodičov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.
