Na diaľnici D2 sa v smere do Bratislavy zrazili dva kamióny

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy sa zrazili dva kamióny. Premávku usmerňujú policajti do jedného jazdného pruhu. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia Bratislavského kraja.



Nehoda sa stala v úseku 2,5 kilometra v smere do Bratislavy. "Podľa doterajších informácii z doposiaľ presne nezistených príčin tu došlo k zrážke dvoch nákladných motorových vozidiel. Pri zrážke utrpel zranenia jeden z vodičov," spresnili policajti.



Úsek je podľa Zelenej vlny RTVS uzavretý a neprejazdný. Polícia vyzýva vodičov, aby boli pri prejazde opatrní a riadili sa pokynmi polície.