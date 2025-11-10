< sekcia Regióny
Na diaľnici D2 smerom do Malaciek sa vodiči zdržia 40 minút
Na Moste Lanfranconi smerom z Petržalky je nahlásené zdržanie 30 minút.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 smerom do Malaciek sa vodiči zdržia 40 minút. Zelená vlna STVR o tom informuje na sociálnej sieti.
Na Moste Lanfranconi smerom z Petržalky je nahlásené zdržanie 30 minút. „Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára Tunel Sitina smerom von z mesta,“ dodala Zelená vlna STVR.
Na Moste Lanfranconi smerom z Petržalky je nahlásené zdržanie 30 minút. „Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára Tunel Sitina smerom von z mesta,“ dodala Zelená vlna STVR.