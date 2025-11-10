Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na diaľnici D2 smerom do Malaciek sa vodiči zdržia 40 minút

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na Moste Lanfranconi smerom z Petržalky je nahlásené zdržanie 30 minút.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 smerom do Malaciek sa vodiči zdržia 40 minút. Zelená vlna STVR o tom informuje na sociálnej sieti.

Na Moste Lanfranconi smerom z Petržalky je nahlásené zdržanie 30 minút. „Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára Tunel Sitina smerom von z mesta,“ dodala Zelená vlna STVR.
