Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy treba rátať s obmedzeniami

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

V úseku 22. kilometra aktuálne vyťahujú jazdnú súpravu.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy v úseku 22. kilometra aktuálne vyťahujú jazdnú súpravu. Treba preto rátať s obmedzeniami v pravom jazdnom pruhu. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

„Predpokladaný čas obmedzenia je približne na dve hodiny. Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom,“ uviedli policajti.


